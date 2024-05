Bladder Cancer Awareness Month 2024: या कारणांमुळे होतो मूत्राशय कर्करोग, या लक्षणांकडे करू नका दुर्लक्ष

Causes and Symptoms of Bladder Cancer: ओटीपोटाच्या खालच्या भागात त्रिकोणी आकाराचा स्नायूचा अवयव असतो. याला मूत्राशय (ब्लॅडर) म्हणतात. या ठिकाणी लघवी जमा होते. मुत्राशयामध्ये जेंव्हा मूत्र जमा होते तेंव्हा ते काहीसे सैल असते आणि पसरते. लघवी होताच ते लहान, सपाट होते. मूत्राशयाचा कर्करोग हा यूरोलॉजिकल कर्करोगाचा एक प्रकार आहे. हा कर्करोग मूत्राशयाच्या आत असलेल्या पेशींमध्ये सुरू होतो. या प्रकारच्या कर्करोगात अनियंत्रित पेशींची वाढ दिसून येते. उपचार न केल्यास, ते शरीराच्या इतर भागांमध्ये जसे की लिम्फ नोड्स, हाडे, फुफ्फुसे आणि यकृतामध्ये पसरते. या कर्करोगाबाबत फारशी जागरुकता नसल्याने अनेक वेळा दुर्लक्षित होतात. या कर्करोगाची कारणे आणि लक्षणे जाणून घेणे अधिक चांगले आहे, जेणेकरून रुग्णाच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्वरित वैद्यकीय मदत घेणे शक्य होईल. सातारा येथील ऑन्को लाईफ कॅन्सर सेंटरचे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मनोज लोखंडे यांनी या कर्करोगाची कारणे आणि लक्षणे सांगितले.