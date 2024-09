Beauty Tips: लिंबाची सालं फेकू नका, अशा प्रकारे बनवा पेडीक्योर स्क्रब, पाय दिसतील सुंदर

How to Use Lemon Peel for Pedicure: घाणेरडे, काळे, फाटलेले पाय खूप वाईट दिसतात. चेहरा आणि हातांप्रमाणेच पायांची सुद्धा काळजी घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तुमचे खराब पाय अपमानाचे कारण बनणार नाहीत. तुमचे खराब झालेले पाय स्वच्छ करण्यासाठी आणि पेडिक्योर करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही पार्लरमध्ये जाण्याची गरज नाही. घरच्या घरी टाकाऊ लिंबाच्या सालीने पेडीक्योर करण्यासाठी स्क्रब बनवता येतो. लिंबाच्या सालीने बनवलेले पेडीक्योर स्क्रब वापरून पाय एकदम चमकदार दिसतील. जाणून घ्या हे कसे बनवावे आणि वापरावे.