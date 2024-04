Beauty Tips: डोळ्यांखालील डार्क सर्कलची समस्या? जाणून घ्या कारणे आणि सुटका मिळवण्यासाठी टिप्स

Tips To Get Rid of Dark Circles: बदललेल्या जीवनशैलीमुळे हल्ली अगदी कमी वयातच तरुण मुले आणि मुलींच्या डोळ्याखाली काळी वर्तुळे पाहायला मिळतात. ही डार्क सर्कल केवळ डोळ्यांचे सौंदर्यच बिघडवत नाहीत तर संपूर्ण चेहऱ्याच्या सौदर्यात बाधा आणतात. यापासून सुटका मिळवण्यासाठी बाजारात अनेक क्रीम, लोशन मिळतात. पण तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करून यापासून सहज सुटका मिळवू शकता. मुंबई येथील त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. शरीफा चौसे यांनी डोळ्याखाली डार्क सर्कल होण्याचे कारण आणि त्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी टिप्स सांगितले आहेत.