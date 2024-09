Baby Care Tips: कांगारू मदर केअर म्हणजे काय? जाणून घ्या त्याचे फायदे आणि का आहे गरज

How Kangaroo Mother Care Helps to Mother and Baby: नवजात बाळाचा जन्म होताच आईचे संपूर्ण आयुष्यच बदलते. गरोदरपणाप्रमाणेच जन्मानंतरही बाळाची चांगली काळजी घेण्याचा सल्ला आरोग्य तज्ज्ञ अनेकदा नव्या मातांना देतात. हे करताना थोडासा निष्काळजीपणा बाळाला अनेक प्रकारच्या आजारांना बळी पाडू शकतो. विशेषत: प्रीमॅच्युअर डिलेव्हरी झालेल्या बाळांना आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या असतात. नवजात बालकाच्या पोषणविषयक गरजा भागविण्यासाठी आईचे दूध अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु अकाली प्रसूतीमुळे आईच्या स्तनांमध्ये दूध तयार होत नाही. अशी मुले ना दुधाचे योग्य प्रकारे सेवन करू शकतात ना आरोग्याच्या दृष्टीने ते चांगले राहू शकतात. अशावेळी अकाली प्रसूतीतून जन्माला आलेल्या नवजात बाळाला आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी डॉक्टर 'कांगारू मदर केअर'ची मदत घेतात. जाणून घेऊया काय आहे 'कांगारू मदर केअर' आणि त्याचे फायदे काय आहेत.