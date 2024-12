Asthma Attack: थंडीत का वाढतो दम्याचा आजार? जाणून घ्या कारणे आणि उपाय

Why does asthma worsen in winter In Marathi: हिवाळ्यात तुमच्या आरोग्यासाठी अनेक आव्हाने वाढू शकतात. अस्थमा किंवा ब्रॉन्कायटिस सारख्या लोकांसाठी कमी तापमान आणि थंड तापमान अधिक समस्याग्रस्त आहे. त्यामुळे या ऋतूमध्ये अतिरिक्त सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, दम्याचा त्रास असलेल्या लोकांसाठी हिवाळा हा वर्षातील सर्वात कठीण काळ असू शकतो. थंड, कोरडी हवा आणि हवामानातील अचानक बदल तुमच्या वायुमार्गावर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे तुमचे शरीर प्रतिसादात जास्त श्लेष्मा निर्माण करू शकते. या स्थितीत तुम्हाला श्वास घेणे कठीण होते. दम्याच्या लक्षणांना चालना मिळण्यापासून रोखण्यासाठी आणि आरोग्याशी संबंधित कोणतीही गुंतागुंत टाळण्यासाठी, अगोदर काही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. चला जाणून घेऊया दमा रुग्णांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?