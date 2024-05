Egg for Hair: केसांना चुकीच्या पद्धतीने अंडी लावल्याने होतात नुकसान, जाणून घ्या योग्य पद्धत

Right Way of Applying Eggs on Hair: केस जाड, लांब आणि चमकदार बनवण्यासाठी अनेक वेळा लोक अंड्यांचा वापर करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, केसांवर अंड्यांचा जास्त वापर केल्याने फायद्याऐवजी नुकसान होऊ लागते. जर तुम्ही तुमच्या हेअर केअर रुटीनमध्ये अंडी महत्त्वाची मानत असाल, तर त्याच्या जास्त वापरामुळे केसांना कोणते मोठे नुकसान होते जाणून घ्या. अंड्याचा अती वापर तसेच चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या वापरामुळे केसांचे नुकसान होते. त्यामुळे अंडी लावण्याची योग्य पद्धत तसेच अंडी लावताना काय काळजी घ्यावी, केसांचे होणारे नुकसान येथे जाणून घ्या.