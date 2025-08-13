logo
मराठी बातम्या  /  latest news  /  ३२ मिनिटांत १९ किमी? बंगळुरूची येलो लाईन पहिल्याच दिवशी झाली चर्चेचा विषय, पण फ्रीक्वेन्सीबाबत चिंता

३२ मिनिटांत १९ किमी? बंगळुरूची येलो लाईन पहिल्याच दिवशी झाली चर्चेचा विषय, पण फ्रीक्वेन्सीबाबत चिंता

Diya T Raina HT Marathi

Published Aug 13, 2025 11:56 AM IST

  • पहिल्या दिवशी येलो लाईनची फ्रीक्वेन्सी मर्यादित असतानाही, अनेक बंगळुरूकर प्रवाशांनी तिच्या वेग, सोई आणि वाहतूकमुक्त प्रवासाचे कौतुक केले.
The Yellow Line, a 19.143-km elevated corridor connecting RV Road in Jayanagar to Bommasandra via Electronic City.(X/@WF_Watcher)
बंगळुरूची बहुप्रतीक्षित येलो लाईन सोमवारी अधिकृतपणे जनतेसाठी खुली करण्यात आली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्घाटनानंतर अवघ्या एका दिवसात. पहाटेच्या प्रवाशांनी त्यांच्या पहिल्या दिवशीच्या अनुभवांचे सोशल मीडियावर लगेचच शेअर करण्यास सुरुवात केली.

जयनगरमधील आरव्ही रोडपासून इलेक्ट्रॉनिक सिटीमार्गे बोम्मासंद्रा पर्यंत जाणाऱ्या १९.१४३ किमी लांबीच्या उन्नत मार्गिका असलेल्या येलो लाईनमुळे दक्षिण बंगळुरूच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पहिल्या दिवशी फ्रीक्वेन्सी मर्यादित असतानाही, अनेक प्रवाशांनी या सेवेच्या वेग, आरामदायकता आणि वाहतूकमुक्त प्रवासाचे कौतुक केले.

एका वापरकर्त्याने संपूर्ण प्रवास सविस्तरपणे नोंदवत हा अनुभव “एकदम आनंददायी” असल्याचं सांगितलं. त्यांनी दावा केला की त्यांनी आरव्ही रोडहून सकाळी ६.३० वाजता निघून बोम्मासंद्रा येथे सकाळी ७.०२ वाजता पोहोचत संपूर्ण प्रवास फक्त ३२ मिनिटांत पूर्ण केला, आणि प्रत्येक स्थानकावर पोहोचण्याची वेळही नमूद केली.

“जयनगर, बीटीएम, सिल्क बोर्ड आणि बोम्मनहळ्ळीमधील वाहतुकीच्या गोंधळावरून वरून तरंगत जात होतो, खाली काय जाम आहे याची कल्पनाही आली नाही,” असं त्यांनी लिहिलं आणि इतरांनाही ही नवीन लाईन एकदा नक्की वापरून पाहण्याचं आवाहन केलं.

त्याच वापरकर्त्याने नंतर काही महत्त्वाच्या स्थानकांदरम्यान लागणारा वेळही शेअर केला:

आरव्ही रोड ते सिल्क बोर्ड : ९–१० मिनिटे

आरव्ही रोड ते बोम्मनहळ्ळी : १२ मिनिटे

आरव्ही रोड ते कुद्लू गेट : १६ मिनिटे

आरव्ही रोड ते सिंगसंद्रा : १८ मिनिटे

दुसऱ्या प्रवाशानेही हाच अनुभव व्यक्त करत वेगाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं:

“वा! आत्ता ट्रेनची संख्या कमी असल्यामुळे फ्रीक्वेन्सी फारशी चांगली नाही, पण प्रवासाचा वेळ, आराम, शून्य प्रदूषण आणि वाहतुकीच्या कोंडीपासूनची मुक्तता हे सगळं नक्कीच प्रभावी आहे.”

तथापि, सर्व प्रतिक्रिया सकारात्मक नव्हत्या. एका प्रवाशाने ट्रेनच्या फ्रीक्वेन्सीबाबत अडचणी अधोरेखित केल्या.

“दुसऱ्या ट्रेनसाठी ३०+ मिनिटं थांबावं लागलं, जे बीएमआरसीएलने सांगितलेल्या २५ मिनिटांच्या फ्रीक्वेन्सीजवळपासही नव्हतं. पीक अवर्स नसतानाही ट्रेन आधीच भरलेली होती. येलो लाईनसाठी आणखी ट्रेनची अत्यंत गरज आहे!”

दुसऱ्याने सांगितलं की, उशीर झाल्यामुळे त्यांनी १५ मिनिटं थांबून नंतर दुसऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय निवडला, पण परतीच्या प्रवासात येलो लाईन वापरून पाहण्याचं नियोजन केलं आहे.

येलो लाईनमध्ये एकूण १६ स्थानके आहेत आणि ती रगीगुड्डा, जयदेव रुग्णालय, बीटीएम लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, कुद्लू गेट, होसा रोड आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटीसह मुख्य जोडणाऱ्या जागांना जोडते. ही बंगळुरू मेट्रोच्या विस्तारित फेज २ नेटवर्कचा भाग आहे.

एका उत्साही प्रवाशाने फक्त असं पोस्ट केलं, "माझं मुख्य स्थानक प्रवासासाठी: होसा रोड स्टेशन. हुर्रे!"

दुसऱ्या वापरकर्त्याने सांगितलं, "येलो लाईनचे वेळापत्रक गुगल मॅप्समध्ये आधीच उपलब्ध आहे. त्यामुळे ते तपासून निघा, जेणेकरून मेट्रो स्थानकांवर थांबण्याचा वेळ कमी होईल."

फ्रीक्वेन्सीच्या चिंता कायम असल्या तरी, उद्घाटनाच्या दिवशी मिळालेल्या प्रतिक्रिया दर्शवतात की येलो लाईनकडे दक्षिण बंगळुरूमधील प्रवास बदलण्याची मोठी क्षमता आहे.

Google Trends

Yellow Line search term(Google Trends)

गुगल ट्रेंड्सनुसार, “येलो लाईन” हा शोध शब्द रविवारी सर्वोच्च शिखरावर पोहोचला आणि सोमवारीही थोड्याशा कमी उत्साहासह ट्रेंड होत राहिला. हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंगळुरूमधील बहुप्रतीक्षित येलो लाईन मेट्रोचे उद्घाटन केल्यानंतर घडलं.

सर्वाधिक शोध कर्नाटकमधून आले, त्यानंतर आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांचा क्रम होता. संबंधित ट्रेंडिंग शोधांमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S24 अल्ट्रा किंमत, मेगा ब्लॉक सेंट्रल रेल्वे, येलो लाईन मेट्रो आज सुरू आहे का, शमिता शेट्टी आणि पालेर्मो विरुद्ध मॅन सिटी हे विषय होते.