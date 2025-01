रंगभूमीवर येतंय 'मी व्हर्सेस मी'; क्षितिश दाते ,शिल्पा तुळसकर, हृषिकेश जोशी दिसणार एकत्र!

Me Vs Me Marathi Natak : नवीन वर्षात मराठी रंगभूमीवर नवे नाटक, नवीन विषय आणि विविध प्रयोग सुरू होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अभिनेता क्षितिश दाते, शिल्पा तुळसकर आणि हृषिकेश जोशी यांचा दमदार अभिनय असलेल्या 'मी व्हर्सेस मी' या नाटकाची नुकतीच घोषणा करण्यात आली आहे. हे नाटक २५ जानेवारीपासून विविध ठिकाणी प्रदर्शित होणार आहे.