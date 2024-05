Mumbai Slow Voting : मुंबईत मतदान संथ गतीनं का झालं? किती ठिकाणी झाला घोळ? अखेर निवडणूक आयोगाचं केलं स्पष्ट

Complaints of slow voting in Mumbai : सोमवारी (२० मे) रोजी लोकसभेसाठी पाचव्या टप्प्यात व महाराष्ट्रात अखेरच्या टप्प्यातील १३ मतदारसंघात मतदान प्रक्रिया पार पडली. याच दिवशी मुंबईतील ६ मतदान केंद्रावर मतदान झालं. (Low voting turnout in Mumbai) यामध्ये मुंबईतील सर्वच मतदारसंघातून संथ गतीने मतदान झाल्याच्या तसेच रांगेत अनेक तास ताटकळत अभे राहूनही अनेकजण मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.