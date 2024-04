प्रचार गीतातून 'जय भवानी' शब्द काढण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश; उद्धव ठाकरे संतापजनक प्रतिक्रिया

Uddhav Thackeray On Election Commission Of India: देशात १९ एप्रिल २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला. देशात आणि महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात अनुक्रमे ६२.३७ आणि ५५.२९ टक्के मतदान झाले. या निवडणुकीचा दुसरा टप्प्यातील मतदान २६ एप्रिल रोजी होणार आहे. मात्र, यापूर्वीच निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission Of India) शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena UBT) पक्षाला नोटीस पाठवल्याची माहिती समोर आली. ज्यात ठाकरे गटाच्या प्रचार गीतातून जय भवानी आणि हिंदू धर्माचा उल्लेख करणारा शब्द काढून टाकण्याचे आदेश दिले. यावर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.