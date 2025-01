Virat Kohli : कसोटीत २०१९ पर्यंत हिरो असलेला किंग कोहली, २०२० पासून झिरो झाला! जाणून घ्या

Virat Kohli Hero To Zero In Test : विराट कोहली सध्या खराब फॉर्ममधून जात आहे. नुकत्याच झालेल्या बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीमध्येही कोहलीची बॅट शांतच राहिली. त्याने फक्त एक शतक झळकावले आणि उरलेल्या ८ डावात फक्त ९० धावा केल्या.