IPL 2025 : वैभव सूर्यवंशी ते रॉबिन मिंझ... हे ५ खेळाडू संधीचं सोनं करणार, यांच्यावर सर्वांची नजर राहणार, पाहा

Five uncapped players to Watch out in IPL 2025 : आयपीएलचा १८वा सीझन २२ मार्चपासून सुरू होत आहे. या मोसमातील पहिल्या सामन्यात गतविजेता कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हे संघ आमनेसामने येणार आहेत. मात्र, या सीझनमध्येही दरवर्षी्प्रमाणे काही अनकॅप्ड खेळाडूंवर लक्ष असणार आहे, हे अनकॅप्ड खेळाडू आपल्या खेळाने सर्वांना चकित करण्याची ताकद ठेवतात.