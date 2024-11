Sanju Samson : धोनी, पंत, राहुल, किशन सर्वांना विसरा, आता फक्त संजू सॅमसनची हवा, केला हा जबरदस्त रेकॉर्ड

Sanju Samson, Most 50+ Scores For An Indian keeper Batter In T20I : जोहान्सबर्गच्या वांडरर्स स्टेडियमवर स्फोटक फलंदाजी करताना संजू सॅमसन याने इतिहास रचला आहे. संजू सॅमसन हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा ५० किंवा त्याहून धावा करणारा भारताचा पहिला विकेटकीपर फलंदाज ठरला आहे.