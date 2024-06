PAK vs CAN Highlights : पाकिस्तानच्या सुपर ८ च्या आशा जिवंत, कॅनडाचा ७ विकेट्सनी धुव्वा, रिझवानचे झुंजार अर्धशतक

pakistan vs canada t20 world cup 2024 : PAK Vs CAN T20 World Cup 2024 : टी-20 विश्वचषक २०२४ चा २२ वा सामना पाकिस्तान आणि कॅनडा यांच्यात खेळला गेला. न्यूयॉर्कच्या नासाऊ काउंटी इंटरनॅशनल स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने ७ विकेट्सनी विजय मिळवला.