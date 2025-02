INDW vs SAW Final : टीम इंडियानं सलग दुसऱ्यांदा U19 टी-20 वर्ल्डकप जिंकला, फायनलमध्ये आफ्रिकेचा धुव्वा

INDW vs SAW Final Women Under 19 T20 World Cup : टीम इंडियाने ICC महिला अंडर १९ टी-20 विश्वचषकाचे जेतेपद पटकावले आहे. रविवारी (२ फेब्रुवारी) क्वालालंपूरच्या ब्युमास ओव्हल येथे खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा ९ विकेट्सनी पराभव केला.