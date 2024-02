इंग्लंडविरुद्धच्या उर्वरित तीन कसोटींसाठी टीम इंडियाची घोषणा, संघात नव्या वेगवान गोलंदाजाची एन्ट्री

India Squad For Final Three Tests Against England : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील उर्वरित तीन कसोटी सामन्यांसाठी बीसीसीआयने संघ जाहीर केला (Team India Squad Announced for England Series) आहे. मालिकेतील दोन सामने खेळले गेले आहेत. सध्या दोन्ही संघ १-१ ने बरोबरीत आहेत.