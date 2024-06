ENG vs OMAN : ओमानचा ३ षटकात धुव्वा… इंग्लंडचा नेट रनरेट किती आणि सुपर-८ मध्ये कसं पोहोचणार? जाणून घ्या

How To England qualify for Super 8 : टी-20 वर्ल्डकप २०२४ चा २८ वा सामना इंग्लंड आणि ओमान यांच्यात खेळला गेला. शुक्रवारी अँटिग्वा येथील सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात इंग्लंडने ओमानचा ३ षटकात धुव्वा उडवला.