Business Ideas : बिझनेसमध्ये संधी साधण्याची लाज बाळगू नका...

How to find opportunities in Business - संधीचा फायदा उठवणाऱ्याला संधिसाधू म्हणतात. सामान्यपणे या शब्दाला स्वार्थी छटेचा वास येत असला तरी व्यापार-उद्योगात मात्र हा गुण आदरार्थी ठरतो. व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी अंगात संधिसाधूपणाची वृत्ती गरजेची असते.