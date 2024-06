front running news : म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडवून देणारे 'फ्रंट रनिंग' म्हणजे काय? का सुरू आहे चर्चा?

what is front running in security market : 'फ्रंट रनिंग' केल्याप्रकरणी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियानं (SEBI) क्वांट म्युच्युअलफंडाच्या दोन ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेचं व्यवस्थापन (AUM - Asset Under Management) करणाऱ्या या फंडावरील कारवाईमुळं गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळं 'फ्रंट रनिंग' हा प्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ही संकल्पना नेमकी आहे काय? जाणून घेऊया…