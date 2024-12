Jio चा न्यू ईयर धमाका..! लाँच केला Happy New Year 2025 जबरदस्त रिचार्ज प्लॅन, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये आणि किंमत

Jio Happy New Year 2024 Plan: रिलायन्स जिओने आपल्या दरवर्षीच्या न्यू ईयर प्लानची परंपरा कायम ठेवत यंदाही जबरदस्त प्लॅन आणला आहे. रिलायन्स जिओने आपला न्यू ईयर वेलकम प्लॅन लाँच केला आहे. जिओचा नवा New Year Welcome Plan मर्यादित काळासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्या मालकीच्या जिओच्या या रिचार्ज पॅकची किंमत २०२५ रुपये आहे. २०२५ च्या किंमतीत ग्राहकांना ४३०० रुपयांचे फायदे मिळणार आहे. तर जाणून घेऊया या रिचार्ज प्लॅनबाबत..