TATA No. 1- भारताची टाटा कंपनी 'या' उद्योगक्षेत्रात ठरली जगात नंबर वन

Hotel Taj number brand in hotel industry in the world : आपल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी जमशेदजी टाटा यांनी मुंबईत उभारलेले हॉटेल ताज व ताज हॉटेल ब्रँड जगभरातील हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये पहिल्या क्रमांकाचा ठरला आहे. मजबूत ब्रँड म्हणून ‘ताज’ची नवी ओळख तयार झाली आहे. जागतिक आकडेवारीनुसार, ताजचे नाव टॉप-१० सर्वात मजबूत हॉटेल ब्रँडमध्ये सर्वात वर आहे. तर अमेरिकन हॉटेल्स दुसऱ्या ते पाचव्या क्रमांकावर आहेत. अमेरिकेचे रेनेसान्स हॉटेल दुसऱ्या क्रमांकावर तर डबल ट्री हॉटेल ब्रँड हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, एम्बेसी स्वीट्स चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि मॅरियट पाचव्या क्रमांकावर आहे.