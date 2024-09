Infinix Zero 40 : भरमसाठ एआय फीचर्स आणि १६ जीबी रॅमसह बाजारात येतोय इन्फिनिक्सचा नवा फोन

Infinix Zero 40 5G to Launch in India: इन्फिनिक्स लवकरच भारतात नवा स्मार्टफोन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. हा फोन इनफिनिक्स झिरो ४० 5G असेल, गेल्या महिन्यात हा फोन निवडक मार्केटमध्ये लॉन्च करण्यात आला होता. आता लवकरच भारतात 5G मॉडेलच्या लॉन्चिंगवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ९१ मोबाइल्सच्या रिपोर्टनुसार, इनफिनिक्स झिरो 5G च्या लॉन्चिंग डेटची माहिती मिळाली आहे. ९१ मोबाईल्सच्या रिपोर्टनुसार, इनफिनिक्स झिरो ४० 5G भारतात १८ सप्टेंबर रोजी लॉन्च होऊ शकतो. हा स्मार्टफोन दुपारी १२ वाजता लॉन्च होण्याची शक्यता असून फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होणार आहे.