Vastu Tips : खिशात पैसा टिकत नाही? तुमच्या पाकीटातही ठेवा या गोष्टी; लक्ष्मी राहील प्रसन्न, होईल धनलाभ

Vastu Tips For Wallet And Purse In Marathi : काही लोकांच्या खिशात पैसा टिकत नाही. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे वास्तू दोष. त्यामुळे कोणतीही वस्तू पर्समध्ये ठेवण्यापूर्वी काळजी घेतली पाहिजे. जाणून घ्या कोणत्या वस्तू पर्समध्ये ठेवाव्या आणि कोणत्या वस्तू ठेऊ नये.