Palmistry : तळहातावरील Y चिन्हाचा अर्थ काय? जाणून घ्या त्यासंबंधीचे शुभ-अशुभ संकेत

Meaning Of Y Mark In The Palm : ज्योतिष ही एक विद्या आहे. या विद्येने आपण कोणाच्याही आयुष्याबाबत, भविष्यातील घटनांबाबत काही अंदाज बांधू शकतो. हस्तरेषा शास्त्रात तळहातावरील रेषांवरुन भविष्य जाणले जाऊ शकते. हाताच्या तळव्यावर अनेक रेषा असतात. या तळहातांच्या रेषांवरुन एखाद्या व्यक्तीचा स्वभाव कळू शकतो. हाताच्या बोटांची लांबी, उंची आणि यावर तयार झालेल्या वेगवेगळ्या रेषा, चिन्हांचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक व्यक्तीच्या हातावर जीवनरेषा, भाग्यरेषा, आयुषरेषा, मस्तिष्करेषा, हृदयरेषा यांसारख्या प्रमुख रेषा असतात. मात्र, यासह काही चिन्हे आर्थिक स्थिती, धन-दौलत, पैसा यासंबंधी दर्शवतात...