New Year 2025 : नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी हे खास नक्षत्र आणि योग, लक्ष्मी प्राप्तीसाठी करा या गोष्टी

New Year First Day 2025 Shubh Yog And Nakshatra : व्याघात आणि हर्षण योगात भाविक १ जानेवारी साजरी करतील. हे योग अत्यंत शुभ मानले जातात आणि सर्व राशींसाठी खूप खास असतील. जाणून घेऊया नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी काय करावे.