Mokshada Ekadashi : मोक्षदा एकादशीला राशीनुसार करा या गोष्टी, प्रसन्न होतील भगवान श्री विष्णू

Remedies On Mokshada Ekadashi According to Rashi : यावर्षी मोक्षदा एकादशीचे व्रत डिसेंबर महिन्यात केले जाणार आहे. मोक्षदा एकादशीचा दिवस भगवान विष्णूला समर्पित आहे. या दिवशी पूर्ण मनोभावे भगवान श्री विष्णूची पूजा केल्याने जीवनातील बहुतांश समस्या दूर होतात. असे मानले जाते की या दिवशी काही उपाय केल्याने श्री हरीचा आशीर्वाद मिळण्याबरोबरच सुख-समृद्धीमध्येही वाढ होते. ११ डिसेंबरला तुमच्या राशीनुसार मोक्षदा एकादशीला करा हे उपाय-