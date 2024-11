Feng Shui Tips : फेंगशुईनुसार घरी आणि ऑफीसमध्ये करा हे सोपे बदल, होईल आर्थिक प्रगती

Feng Shui Tips For Financial Progress In Marathi : फेंगशुई हे एक प्राचीन चिनी तत्वज्ञान आहे जे तुमच्या घरात आणि कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. असे मानले जाते की, ही सकारात्मक ऊर्जा तुमच्या जीवनात सुख-समृद्धी, आरोग्य आणि आनंद आणू शकते. फेंगशुई दोन शब्दांपासून बनलेली आहे. फेंग म्हणजे हवा आणि शुई म्हणजे पाणी. फेंगशुई विज्ञान पाणी आणि हवेवर आधारित आहे असे सांगितले जाते.